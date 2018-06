F1 Francia, Hamilton: "Grande giornata, voglio rimanere in vetta"

24/06/2018

Lewis Hamilton si gode il trionfo nel GP di Francia e la ritrovata leadership della classifica mondiale: "Sono grato agli uomini della Mercedes - ha detto il britannico - Hanno fatto un lavoro eccezionale. Per me è stata una grande giornata, il miglior GP di Francia della mia carriera (solo due i precedenti, ndr). La vetta del mondiale? Non ci pensavo durante la gara, ma è la posizione che voglio continuare ad occupare".

Verstappen, secondo al traguardo con la sua Red Bull, ammette di aver tratto beneficio dal botto al via tra Vettel e Bottas, che lo precedevano in griglia: "Penso sia stata solo sfortuna per Seb, può capitare. Il podio per me era comunque alla portata, siamo contenti della prestazione. Certo abbiamo avuto un po' di fortuna, che ci ha tolto presisone all'inizio, però è stata una bella giornata. La macchina può lottare con Ferrari e Mercedes in ogni gara, ma ci manca sempre un po' di velocita di punta".