F1 Francia, Hamilton: "Grande circuito e grande giornata, continuiamo così"

22/06/2018

Lewis Hamilton non frena l'entusiasmo dopo la prima giornata di libere del "nuovo" GP di Francia, chiusa davanti a tutti sia in FP1 sia in FP2: "Questo posto è bellissimo, è fantastico essere qui - ha detto il britannico della Mercedes - Il nuovo motore sembra lavorare bene, ma dovremo aspettare le qualifiche per capire il suo vero potenziale. Oggi nel complesso è stata un'ottima giornata, dobbiamo continuare così per tutto il weekend".

Il campione del mondo si è soffermato sulla novità del correre al Paul Ricard, rientrato in calendario dopo 28 anni: "È sempre una sfida quando si arriva su un nuovo circuito, ma si imparano costantemente cose nuove e io adoro la sfida. Qui si possono prendere molte traiettorie diverse ed è difficile trovare punti di riferimento in pista. Ci sono un paio di punti sul rettilineo dove è davvero difficile vedere la curva. La nuova power unit (introdotta in Francia con specifica 2.1, ndr)? Sono grato per il duro lavoro svolto da tutti i ragazzi a Brixworth. Stanno lavorando duramente per fare questo motore nel modo giusto, meritano un grande grazie. Spero di poter ottenere qualcosa di importante".



Giornata decisamente più complicata per il compagno di team Bottas, che però non si fa prendere dalla preoccupazione nonostante il problema tecnico riscontrato in FP2: "La sessione del pomeriggio ci ha riservato dei problemi a causa di una perdita d'acqua che stiamo analizzando. Sfortunatamente non ho potuto fare molti giri e non ho potuto sfruttare bene il nuovo motore né scoprirlo fino in fondo. A parte questo siamo sembrati competitivi in entrambe le sessioni, ma sappiamo che la Ferrari ha prestazioni più contenute il venerdì, quindi aspettiamo e vediamo cosa ci riserveranno qualifiche e gara".