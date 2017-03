F1, festa a sorpresa per Ecclestone: tutti con la maschera di Bernie

9 marzo 2017

Festa a sorpresa a Londra per Bernie Ecclestone. A omaggiare l'ex patron del Circus, alla guida della F1 per 40 anni, ci ha pensato Flavio Briatore, che ha organizzato una cena vip con tanto di accoglienza speciale per il "festeggiato". Una volta giunto al ristorante, Bernie è stato infatti salutato da una schiera di "alter-ego" composta da tutti gli invitati con tanto di maschera. Tra i presenti Montezemolo, Mosley, Wolff e Alberto di Monaco.