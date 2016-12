F1, Ferrari: via Raikkonen, ecco Bottas

17 luglio 2015

La notizia, se pur ancora non ufficiale, circola da tempo. La Ferrari sarebbe intenzionata a sostituire Kimi Raikkonen con Valtteri Bottas, attualmente alla guida della Williams. Gli indizi portano a questo avvicendamento tutto finlandese per la Scuderia di Maranello che sembra ormai decisa a far scadere l'opzione per tenere Kimi, da esercitare entro il 31 luglio, e avrebbe già un accordo con il manager di Valtteri in Williams andrebbe Nasr.