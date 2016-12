F1, Ferrari: Ross Brawn potrebbe tornare per il riscatto della Rossa

18 luglio 2016

L'indriscrezione è di quelle affascinanti e arriva dal sito Motosport: Ross Brawn potrebbe tornare alla Ferrari come consulente per dare slancio all'operazione riscatto di Maranello. E i tifosi della Rossa tornano subito indietro con i ricordi ai successi di Michael Schumacher e sognano. Secondo quanto si apprende, l'ex dt avrebbe infatti il compito di impostare il lavoro della prossima stagione per contrastare il dominio Mercedes.