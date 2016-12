F1, Ferrari-Raikkonen anche nel 2016 Il finlandese farà coppia con Vettel anche nella prossima stagione

19 agosto 2015

La Ferrari sceglie la strada della continuità e conferma la coppia Sebastian Vettel-Kimi Raikkonen anche per il 2016. Dopo le tanti voci su un possibile approdo di Sergio Perez al posto del pilota finlandese, la scuderia di Maranello ha infatti annunciato il rinnovo di contratto con Raikkonen per la prossima stagione. Per Kimi sarà il sesto anno in Ferrari, con cui nel 2007 ha vinto il titolo mondiale piloti.



Un'ulteriore dimostrazione di fiducia che Raikkonen dovrà sfruttare per migliorare il rendimento in pista. Un solo podio in stagione (secondo in Bahrain), praticamente la metà dei punti di Vettel (76 a 160) e più in generale tante cattive prestazioni: la Ferrari attende una rapida svolta da Kimi, il rinnovo e la pista amica di Spa possono fare miracoli.

RAIKKONEN: "IL SOGNO CONTINUA" "Cosa posso dire... Poter rimanere ancora una stagione in Ferrari significa che il sogno continua''. Sono le prime parole di Kimi Raikkonen dopo l'annuncio della Ferrari d'aver confermato il finlandese anche per il 2016. ''Come ho sempre detto, per me la scuderia è come una famiglia ed è con questa squadra che voglio concludere la mia carriera. Sono più motivato che mai e molto grato a chi mi ha offerto questa possibilità. Un grande ringraziamento va anche a tutti i tifosi della Ferrari che mi hanno sempre sostenuto".

