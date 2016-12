F1, Ferrari e Rosberg si parlano per il 2017

17 maggio 2016

Nico Rosberg alla Ferrari non è solo fanta-Formula 1. Come rivela Giorgio Terruzzi sul Corsera, il tedesco e Maranello avrebbero abbozzato un sondaggio per capire se l'operazione possa andare in porto in vista della prossima stagione. Il perché il Cavallino cerchi un nuovo pilota è facilmente intuibile. Detto che Vettel è intoccabile, i 36 anni di Kimi Raikkonen stanno facendo riflettere la Ferrari, che è alla ricerca di un compagno da affiancare al tedesco. Qualcuno di valore assoluto, ma anche con tanta voglia di iniziare a vincere qualcosa di importante.

Come ha fatto la Red Bull con Verstappen e come intende fare la McLaren con Vandoorne. E quello di Rosberg è il ritratto giusto per la Rossa. Il figlio d'arte, finora sempre battuto da Hamilton, sembra essere uscito dal suo cono d'ombra e sta dimostrando di non essere solo un eterno secondo. Pur essendo uno dei protagonisati del campionato, inoltre, sarebbe più facilmente gestibile anche nei raporti con Vettel rispetto a una primadonna assoluta come potrebbe essere Hamilton o come lo è stato Alonso. Da parte sua, Nico ha un contratto in scadenz a fine stagione (con opzione da sciogliere a fine estate) e guardarsi intorno è più che logico. Anche perché potrebbe sfruttare eventuali altri offerte per giocare al rialzo con la Mercedes. Senza dimenticare che correre per la Ferrari è il sogno di ogni pilota che inzia questa carriera e Nico in Italia troverebbe quell'affetto che forse gli manca nella "sua" Germania.