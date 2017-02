F1, ecco la nuova Red Bull "RB13"

26 febbraio 2017

Dopo Mercedes e Ferrari, anche la Red Bull ha svelato l'attesissima nuova monoposto per il Mondiale 2017. In barba agli scaramantici, giocando col numero 13, la scuderia austriaca ha deciso di alzare il sipario sulla "RB13" alle 13.13 mostrando un video in cui si possono già notare le prime novità studiate da Adrian Newey per dare l'assalto al titolo. Un concentrato di soluzioni aerodinamiche tra cui spicca soprattutto una vistosa presa d'aria sul "muso" della vettura.