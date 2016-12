F1, Ecclestone vende ma resta: "Altri tre anni"

7 settembre 2016

A 85 anni per Bernie Ecclestone non è ancora giunto il momento di andare in pensione. Il circus della Formula 1 sta passando dal fondo Cvc alla Liberty Media del magnate John Malone per 8 miliardi di dollari, ma l'amministratore non abbandonerà l'ambiente: "Vogliono che io rimanga per altri tre anni". "Non credo qualcuno sappia i tempi dell'operazione, tutto procede: io non andrò al GP di Singapore (in programma il prossimo weekend,ndr), perché vogliono che io sia a Londra per aiutarli con ogni sorta di cose", ha aggiunto Ecclestone nell'intervista concessa a Reuters.