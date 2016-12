F1, Ecclestone annuncia: "Diventerò azionista Ferrari"

5 luglio 2015

"Non appena le azioni saranno messe in vendita mi precipiterò ad acquistarle". Con queste parole il patron della F1 Bernie Ecclestone rivela il desiderio di entrare a far parte del mondo Ferrari, ammettendo di essere pronto ad acquistare una parte della scuderia del Cavallino non appena sarà quotata in Borsa a Wall Street. Il presidente di Fca, Sergio Marchionne, ha stimato il valore complessivo per una cifra "non inferiore ai 10 miliardi".