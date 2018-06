F1: Day1 di test, Verstappen è il più veloce al Montmelò

15 maggio 2018

A due giorni di distanza dal GP di Spagna le monoposto tornano in pista al Montmelò per il day-1 di test di F1. A far registrare il miglior tempo è Verstappen , che sulla Red Bull chiude in 1’17”528. Viene beffato a pochi giri dalla fine un ottimo Sainz (1’17”562) su Renault. La Ferrari di Vettel voleva una prova di carattere dopo le delusioni del fine settimana e l’ha trovata facendo registrare un 1’17”659 nelle battute iniziali. Per Hamilton 151 giri.

In mattinata il miglior tempo lo aveva fatto registrare Grosjean, su Haas in 1’18”449, poi Hamilton (Mercedes) 1’18”543 e Verstappen (Red Bull) in 1’19”207. A seguire Sainz (Renault), Vandoorne (McLaren), Latifi (Force India) e Vettel (Ferrari). Le prove del pomeriggio fanno segnare, invece, l’esordio di Turvey, che scende in pista al posto di Norris sulla McLaren. La Ferrari di Vettel prova prima le gomme hard, poi le soft, e al momento del cambio la differenza è subito evidente. La voglia di rivalsa per il mancato podio nel fine settimana si vede e dopo pochi giri il tedesco fa registrare uno straordinario 1’17”659. A provare a tenere testa al pilota della Ferrari è Grosjean, che sulla Haas si migliora poco alla volta fino a toccare l’1’18”449 arrivato in prossimità dei cento giri. Fa meglio di lui, però, Sainz su Renault, che con le hypersoft fa registrare prima un 1’17”918 che lo porta a ridosso di Vettel, poi un 1’17”562 che vale il sorpasso al comando. A un’ora dalla fine delle prove la Red Bull di Verstappen con 1’17”528 toglie il primato a Sainz e chiude la prima giornata di prove con il miglior tempo. Alle spalle del trio di testa c’è la Haas di Grosjean, in quinta posizione la Force India di Latifi in 1’18”530. La Mercedes di Hamilton deve accontentarsi del sesto tempo di giornata (1’18”543).