F1, day 2 test: è il giorno di Vettel

27 febbraio 2018

I TEMPI DELLA MATTINA

Valtteri Bottas su Mercedes è stato il più veloce nella sessione mattutina della seconda giornata dei test di F1 sul circuito catalano di Montmelò. Il finlandese, con gomme soft, ha girato in 1.20.270 precedendo il belga della McLaren Stoffel Vandoorne con 1.20.325, in pista con pneumatici iper-soft. Esordio per Sebastian Vettel sulla nuova Ferrari SF71H. Il tedesco ha fatto segnare il terzo miglior tempo con gomme medie in 1'21'010. Anche oggi le temperatura basse e la pista bagnata hanno reso difficili le operazioni per le varie scuderie. Da segnalare i problemi all'Alfa Romeo Sauber di Charles Leclerc, rimasto fermo in pista alla curva 4.



ORE 9:00 PRIMO GIRO DI VETTEL

Vettel è stato tra i primi a scendere in pista: installation lap per il tedesco con la SF71-H.