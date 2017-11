F1, dal 2021 le monoposto saranno più rumorose

31 ottobre 2017

La Fia, in accordo con i costruttori, ha reso pubbliche le linee guida per i nuovi motori delle monoposto di F1 a partire dalla stagione 2021. L'accordo ha come obiettivo la riduzione dei costi, la competitività delle vetture, il mantenimento della tecnologia ibrida e l'aumento del rumore per favorire lo spettacolo in pista. Tra le caratteristiche: cilindrata 1.6 litri V6 turbo ibridi e regime di rotazione del motore a 3.000 giri per aumentare il rombo.