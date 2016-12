F1, Coulthard: "Alonso andrà via dalla McLaren"

7 ottobre 2015

Le voci su un addio di Fernando Alonso alla McLaren, nelle ultime settimane, cominciano a farsi insistenti. A confermare l'ipotesi di un divorzio è David Coulthard, leggenda scozzese della F1 e in particolare della casa di Woking, con cui ha vinto 13 Gran Premi andando a podio in 62 occasioni. "E' una situazione molto difficile - le parole dell'ex pilota -. Alonso non può lottare per il 14esimo o 15esimo posto: in ottica 2016 può cambiare tutto. Spero di no, ma è possibile che Fernando se ne vada". Coulthard è molto chiaro: "Ho parlato con Ron Dennis in Giappone e ha riconosciuto che è il peggior momento nella sua storia alla McLaren - spiega lo scozzese nel corso di un'intervista al quotidiano spagnolo Marca - : sono molto indietro anche in classifica costruttori e hanno grossi problemi finanziari. Alonso è un grande campione e merita una macchina migliore. Quest'inverno la Honda deve migliorare, qualora succedesse è ovvio che cambierebbero molte cose. Sono convinto che torneranno ad ottimi livelli, ma serve tempo".