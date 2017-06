F1 Canada, Vettel: "Risultato immeritato, ma siamo forti"

11 giugno 2017

Sebastian Vettel non si scoraggia e guarda con orgoglio alla rimonta che lo ha portato fino ai piedi del podio a Montreal: "Peccato per il terzo posto, ma comunque è stata una bella gara. Posso dire che è stata anche più divertente di altre volte. Di sicuro non è stato il risultato che meritavamo. Potevamo fare meglio, ma ormai è andata. Rimaniamo consapevoli di essere forti e competitivi". Più cupo l'altro ferrarista Raikkonen : "Gara davvero complicata".

Seb analizza la sua partenza, che di fatto ha condizionato la corsa: "Non sono partito bene, ma neanche malissimo. Sono stato sorpreso da Bottas e penso si possa discutere sul fatto che Verstappen avrebbe dovuto lasciarmi più spazio. Poi non ci siamo subito resi conto del problema all'alettone e non abbiamo approfittato della safety car per fare il pit-stop, così ci è toccato fare una sosta in più. Una giornata così così".



Kimi ha accusato sicuramente qualche difficoltà in più: "Ho avuto problemi di pattinamento fin dall'inizio e mi sono anche preso un bello spavento sfiorando il muro. Nel finale ho pure avuto un problema con i freni e ho dovuto pensare a portare la macchina al traguardo. A volte le cose vanno così, bisogna prendere i risultati che arrivano e guardare ai prossimi Gran Premi, sperando di tornare davanti".