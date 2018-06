F1 Canada, Vettel: "Non molto contento, ma il passo è buono"

10 giugno 2017

Sebastian Vettel non può certo essere soddisfatto del secondo posto ottenuto in qualifica nel GP del Canada, ma non si scoraggia e pensa già alla gara: "Non sono molto contento del mio ultimo tentativo. Ho spinto forse un po' troppo e fatto un errorino, ma comunque il passo c'è. In gara dovremmo andare bene". Tranquillo anche Kimi Raikkonen , quarto in griglia di partenza: "Siamo vicini, resto fiducioso in vista di domenica".

Seb ammette che non è stata la sua giornata migliore: "All'inizio ho faticato un po', abbiamo pensato che una strategia su tre tentativi potesse servire, ma alla fine non sono riuscito a fare un giro pulto. Hamilton comunque è stato il migliore e devo solo fargli i complimenti. In ogni caso penso proprio che in gara andremo molto bene".



Kimi, invece, sembra più deluso, anche se si mantiene impassibile come di consueto: "Non so che cosa abbia fatto la differenza tra noi e le Mercedes e sinceramente non mi interessa. Non posso pensare a quello che è successo oggi, domani è un altro giorno. Non credo che abbiamo fatto errori clamorosi, le sensazioni erano buone. Ho solamente fatto un po' più fatica del solito a far lavorare le gomme, ma per la gara sono fiducioso".