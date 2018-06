F1 Canada, Vettel: "Giornata perfetta, vittoria per Gilles Villeneuve"

10/06/2018

Sebastian Vettel si gode il trionfo nel GP del Canada dedicandolo interamente alla Scuderia: "Oggi è stato tutto perfetto - ha detto - Giornata incredibile. Sì è la 50esima vittoria per me, ma un successo qui la Ferrari lo aspettava da tanto e oggi questi tifosi potranno festeggiare alla grande. Ho già detto quanto sia importante questo circuito per la Rossa, è una giornata da ricordare e ideale per omaggiare il grande Gilles Villeneuve".

Seb ha poi affrontato la questione mondiale, senza sbilanciarsi troppo: "La strada è lunga, sicuramente siamo in un'ottima situazione rispetto a quella in cui pensavamo di trovarci a inizio stagione, ma per ora non mi preoccupo. Sicuramente questa è una giornata da ricordare per me e per la storia della grande Ferrari".



Esalta il lavoro della squadra anche il team principal Maurizio Arrivabene: " Sebastian ha guidato bene, ma ha anche avuto una gran macchina. I ragazzi da giovedì hanno fatto un gran lavoro e questo è il risultato. La Ferrari è una grande squadra, ma serve anche un grande pilota. Oggi è mancatoun po' Kimi...Il campionato comunque è lungo e stiamo calmi e tranquilli. Andiamo avanti seriamente con il lavoro. Vogliamo scrivere qualcosa di bello, se possiamo e vogliamo. E tutti lo vogliamo".



Lapidario, dal canto suo, il finlandese, apparso particolarmente corrucciato dopo il deludente 6° posto: "Sorpassato da Ricciardo perché lui aveva le gomme più morbide? No, è stato semplicemente più veloce. Non ho avuto nessun problema particolare, è semplicemente stato un weekend deludente".