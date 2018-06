F1 Canada, Vettel: "Giornata altalenante, non siamo i favoriti"

08/06/2018

Sebastian Vettel non nasconde le difficoltà di questo venerdì di libere a Montreal: "È stata una giornata altalenante - ha detto il ferrarista - Non sono pienamente soddisfatto del feeling e non sono riuscito a entrare bene nel ritmo. C'è ancora qualcosa su cui lavorare. Favoriti? Oggi direi proprio di no, anche se Kimi è stato forte sul giro secco". Più soddisfatto, in effetti, il vicino di box: "Stiamo andando nella direzione giusta".

Seb, in ogni caso, ha cercato di non essere troppo negativo, trattandosi solo del primo giorno: "Ci serve ancora del lavoro per migliorare e capire bene il quadro complessivo. Ad oggi non è semplice interpretare le strategie di gara visto il diverso comportamento delle gome, sicuramente potranno esserci sorprese. Speriamo di mettere insieme tutto quello che abbiamo raccolto oggi e fare un bel salto in avanti già domani in qualifica".



Raikkonen è stato contendo dei progressi fatti registrare in giornata: "Non è stata una giornata semplice, in una pista con poco carico aerodinamico e tanti avvallamenti il feeling iniziale è sempre abbastanza scioccante, bisogna abituarcisi pian piano. Però andando avanti siamo migliorati, siamo nella direzione giusta. Fare la pole? Non lo so, noi abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo, daremo il meglio e otterremo il risultato che ci meriteremo".