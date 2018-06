F1 Canada: Verstappen vola anche nelle Libere 3, Ferrari incollate

09/06/2018

Dopo un venerdì complicato da interpretare, il sabato di Montreal si è aperto all'insegna dello spettacolo e dell'imprevedibilità. Max ha portato a casa la "tripletta" delle Libere (dopo aver dominato FP1 e FP2), ma gli altri big, una volta montate le hypersoft e provata una simulazione di qualifica vera e propria, si sono avvicinati tantissimo alla scatenata Red Bull.



I segnali più confortanti sono arrivati dal box Ferrari e, in particolare, da quello di Sebastian Vettel. Il tedesco aveva riscontrato diversi problemi di assetto nei primi due turni, ma è stato bravo a rimettere insieme i pezzi e trovare il set up giusto per chiudere la FP3 ad appena 49 millesimi dalla vetta. Tempo praticamente in fotocopia per Kimi Raikkonen, lontano appena 2 millesimi dal compagno di team e apparso anche lui in grande spolvero con la mescola più morbida.



Vicino ai tempi migliori, naturalmente, anche Lewis Hamilton (+ 0''107), che però è sembrato fare un po' più di fatica nel gestire la sua W09 con la mescola da qualifica. Il rapporto tra le Mercedes e le gomme più morbide si conferma ancora una volta non ottimale, ma Lewis (autore di pole e vittoria nelle ultime tre edizioni del GP del Canada) sarà certamente lì a lottare per la pole position in un Q3 che promette grandi emozioni.



Leggermente in ombra, invece, Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas, che hanno chiuso con un ritardo da Verstappen di oltre mezzo secondo. In top 10 con loro anche Perez con la Force India, Hulkenberg con la Renault, Grosjean con la Haas e Vandoorne con la McLaren. Piccolo passo indietro rispetto al venerdì per Alonso (13°) e Leclerc (16°).