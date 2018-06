F1 Canada, Verstappen: "Ottime sensazioni"

08/06/2018

Pareri contrastanti tra Max Verstappen e Daniel Ricciardo sulle performance delle rispettive Red Bull dopo il venerdì di libere del GP del Canada: "Le sensazioni sono molto positive - ha detto l'olandese - Le gomme vanno meglio che a Monaco, sento più aderenza". Non particolarmente soddisfatto invece l'australiano: "La macchina è andata così così. Per ora non mi sento benissimo, però non abbiamo girato molto quindi per ora va bene".

Max non si è sbilanciato sugli aggiornamenti alla power unit Renault, che sulla carta dovrebbero avvicinare le monoposto della scuderia austriaca a Ferrari e Mercedes per quanto riguarda la potenza massima da sfruttare soprattutto in qualifica: "Non stiamo ancora andando a tutta, quindi è presto per dire se funzionano o meno. Quello a cui devo pensare io è fare meglio alcune curve, tagliarle nel modo giusto per uscire più forte sul rettilineo".



Daniel, invece, è stato alle prese con qualche guaio tecnico, anche se gli intoppi alla parte ibrida riscontrati a Monaco dovrebbero essere solo un ricordo: "Abbiamo avuto un problema elettronico, ma il motore non preoccupa. In qualifica sicuramente le Mercedes saranno velocissime, ma anche noi possiamo dare qualcosa in più sabato".