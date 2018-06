F1 Canada, Verstappen è il più veloce nelle Libere 1

Verstappen prova dunque a rispondere in pista alle polemiche sul suo stile di guida e sui troppi incidenti in questo avvio di stagione, dopo il durissimo sfogo nella conferenza stampa del giovedì. L'olandese si è portato a casa il miglior tempo in FP1, tenendo a bada il grande favorito Lewis Hamilton, trionfatore nelle ultime 3 edizioni del Gran Premio. Lo ha fatto sfruttando però una mescola di vantaggio, visto che la Mercedes ha preferito risparmiare le hypersoft e concentrarsi sulle ultra tanto in fase di attacco al tempo, quanto in fase di simulazione del passo gara.





Bella prova invece per le McLaren, con Alonso (nel venerdì che inaugura il weekend del suo 300° GP in Formula 1) che ha chiuso 7° davanti alla Renault di Sainz e con Vandoorne subito dietro i due spagnoli. A chiudere la top 10 la Toro Rosso di un positivo Gasly. Da segnalare un guasto alla Renault di Hulkenberg, che ha fermato la sessione per parecchi minuti per permettere la rimozione della monoposto.

Alle spalle di Max e Lewis si è piazzato il re di Monaco,, che ha girato due decimi più lento del compagno di team a parità di gomma, tenendosi però dietro la Ferrari die l'altra W09 di, apparso leggermente più in difficoltà rispetto al vicino di box.Avvio abbastanza in salita per le Rosse, lontane dalla vetta nonostante la mescola di vantaggio su Hamilton:ha accusato qualche problema di stabilità in avvio di sessione e non è andato oltre il 6° tempo, mentre il 4° diè arrivato solo negli ultimissimi minuti, dopo un lungo lavoro dei meccanici del Cavallino sulla sua SF71H. Il tedesco, arrivato in Canada con la nuova power unit, ha anche "baciato" in maniera piuttosto decisa il muro durante il suo ultimo giro lanciato, lasciando dei segni evidenti sull'anteriore e la posteriore destra, ma senza danni alle sospensioni.