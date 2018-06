F1 Canada, Verstappen a razzo anche nelle Libere 2

08/06/2018

Una sessione non semplice da interpretare, viste le differenze di assetto gomme tra i vari top team. Come spesso accaduto in passato, la Mercedes è sembrata in grado di tirare fuori il meglio dalle mescole più dure, con Hamilton che ha stampato tempi impressionanti in avvio di sessione montando le supersoft. Il miglior crono di Lewis è arrivato infatti con le gomme rosse e la scuderia di Brackley ha addirittura deciso di non provare per niente le hypersoft, preferendo risparmiarle per la FP3 e le qualifiche di sabato.



Proprio montando le hyper, invece, hanno fatto registrare tempi interessanti Ferrari e Red Bull, con Verstappen che ha ribadito di voler provare a zittire le critiche e Raikkonen che gli è rimasto incollato. Nel finale si è unito alla festa anche Daniel Ricciardo, rimasto a lungo bloccato ai box per verificare un piccolo intoppo elettrico che aveva fatto preoccupare i meccanici della scuderia austriaca, sempre sul chi vive dopo i problemi alla parte ibrida della power unit accusati a Monaco. Il più in difficoltà è sembrato invece Sebastian Vettel: i suoi tecnici hanno lavorato molto su un assetto che evidentemente non lo convinceva a pieno e l'attacco al tempo nei minuti conclusivi, complice anche un po' di traffico, non è stato pulitissimo.



Per quanto riguarda la simulazione del passo gara, invece, sembra proprio non essercene per nessuno: Hamilton e la Mercedes hanno dominato, tenendo un ritmo pazzesco con le ultrasoft. Lewis è dominatore incontrastato a Montreal ormai da 3 anni, avendo conquistato pole e vittoria nel 2015, 2016 e 2017 e, al netto di un assetto da qualifica ancora da testare, sembra avere tutte le carte in regola per ripetersi anche in questa stagione.



In top 10 in FP2 anche un sorprendente Grosjean con la Haas, davanti alle Force India di Ocon e Perez e alla McLaren di Fernando Alonso, prossimo a festeggiare i 300 GP in Formula 1. È rimasto fuori dai migliori dieci per pochi millesimi un grande Charles Leclerc, che ha comunque fatto registrare un ottimo 11° tempo con la sua Sauber-Alfa Romeo.