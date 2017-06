F1 Canada, Hamilton: "Oggi una passeggiata"

11 giugno 2017

Lewis ha proseguito evidenziando ancora una volta il valore della scuderia: "Oggi abbiamo coronato il lavoro di un gruppo fantastico di persone. Io sono onorato di essere un anello di questa catena. Perché vado così bene qui? Difficile spiegarlo, è simile a una pista di go-kart e questo mi piace molto. Nel finale avevo molto tempo per pensare e non capivo cosa stava succedendo dietro di me, quindi ho chiesto più volte informazioni su Vettel per poter regolare l'andatura. I problemi di Monaco non sono risolti al 100%, ma abbiamo capito cos'è successo e trovato una buona soluzione di compromesso. Poi per le piste con curve più veloci si vedrà".



Sulla stessa linea Bottas: "Siamo riusciti a migliorare molto in queste due settimane dopo il GP di Monaco. All'inizio non è stata una gara semplice, poi è andata più liscia nel finale, anche se io e Lewis abbiamo scelto due strategie diverse".



Sorrisi anche per il terzo classificato Daniel Ricciardo: "Oggi mi sono divertito solo quando ho visto la bandiera a scacchi - ha ammesso - È stata una gara dura, non eravamo molto veloci e non potevo concedermi il minimo errore. Stare sul podio è comunque fantastico".