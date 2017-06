F1 Canada, Hamilton come Senna: "Emozionatissimo"

10 giugno 2017

A stento ha trattenuto le lacrime Lewis Hamilton , dopo aver ricevuto in regalo il casco originale del suo idolo Ayrton Senna per la pole numero 65 conquistata in carriera. Stesso record del leggendario pilota brasiliano. "Questa pole mi stava aspettando - ha detto l'inglese della Mercedes - Farla qui a Montreal, su una pista che io amo, è ancora più speciale. Devo ringraziare la famiglia Senna per questo splendido regalo".

"Lui era il mio pilota preferito...sono veramente senza parole", ha aggiunto. Il leader all-time resta ancora Michael Schumacher, a quota 68, ma visto il ritmo di Lewis non sarà difficile per lui raggiungerlo e superarlo. Magari già nel corso di questa stagione, Ferrari permettendo.



Il britannico ha anche analizzato le sue qualifiche, sottolineando la bellezza del duello con la Rossa di Maranello: "Con la Ferrari è stata una battaglia durissima. Io però ho dato tutto me stesso e sono riuscito a fare un giro super, un giro sexy, grandioso. Non riesco ancora a credere che mi sia uscito così bene a essere sincero. C'è stato un lavoro di team fantastico, abbiamo imparato molto dagli errori dell'ultima gara (a Montecarlo fu solo 13° in qualifica, ndr). Poi qui a Montreal per me è come una seconda casa, sono davvero felicissimo".