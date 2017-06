F1 Canada, Hamilton centra la pole position

Lewis Hamilton firma un giro capolavoro e centra la sua quarta pole position stagionale nel GP del Canada, la numero 65 in carriera. Raggiunto Ayrton Senna al secondo posto nella classifica all-time. Seconda la Ferrari di Sebastian Vettel (+ 0''330), per un duello in gara che si preannuncia mozzafiato. In seconda fila gli scudieri Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen , mentre alle loro spalle partiranno le Red Bull di Verstappen e Ricciardo .

Lewis Hamilton riscrive la storia della Formula 1 con una vera e propria magia. Il britannico della Mercedes, che sembrava in difficoltà rispetto alle Ferrari nel corso delle prove libere, stampa un giro pazzesco (1'11''459), sgretolando il record in qualifica di Ralf Schumacher che durava dal 2004 e centrando la sua sessantacinquesima pole position in carriera. Lewis eguaglia così il suo idolo Ayrton Senna ed è ora a sole tre pole dal leader Michael Schumacher. Un'emozione incredibile per lui, che ha anche ricevuto il casco di Senna in regalo dalla famiglia del leggendario pilota brasiliano a qualifiche ultimate.



Sebastian Vettel, alla fine, deve alzare bandiera bianca. Il tedesco della Ferrari prova a sfruttare una strategia diversa, con tre tentativi con le gomme ultrasoft nel corso della Q3, ma Hamilton si rivela davvero irraggiungibile e gli oltre tre decimi di distacco tra i due (complice qualche errorino di troppo del ferrarista) sono lì a testimoniarlo. In ogni caso per la gara, che si correrà sulla strategia della sosta singola, il duello tra i due si preannuncia ancora una volta spettacolare.



In seconda fila ci sono Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, nessuno dei due in grado di scendere sotto il muro dell'1'12 e apparsi un passo indietro rispetto ai due eccezionali compagni di team. La terza fila, manco a dirlo, è tutta Red Bull, con Max Verstappen che precede di circa un decimo e mezzo Daniel Ricciardo.



Bene Felipe Massa, che chiude col settimo tempo, e le Force India di Perez e Ocon (8°-9°). Chiude la top 10 la Renault di Hulkenberg.



Subito fuori in Q1 Vandoorne, il padrone di casa Stroll, Magnussen e le due Sauber di Ericsson e Wehrlein, autore anche di un errore che lo porta a finire contro le barriere nel finale di sessione. Non passano invece il secondo taglio le Toro Rosso di Kvyat e Sainz (che bene avevano fatto a Monaco), Fernando Alonso (partirà 12°), Grosjean e Palmer.