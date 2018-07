F1, c'è l'accordo per il rinnovo di Ricciardo con Red Bull

01/07/2018

Daniel Ricciardo rimarrà in Red Bull. La notizia era nell'aria ormai da un po', manca ancora l'annuncio ufficiale da parte della scuderia, ma ormai l'accordo è totale. L'australiano correrà col team austriaco anche nel 2019: nonostante le lusinghe della McLaren e il rapporto a volte non idilliaco con il vicino di box Max Verstappen, il pilota di origine italiana risalirà a bordo della monoposto di Milton Keynes per la sesta stagione consecutiva.