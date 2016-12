F1, Button terzo pilota dal 2017

3 settembre 2016

Dopo l'addio alle corse di Felipe Massa, arriva un altro annuncio importante durante il weekend di Monza. Jenson Button dal prossimo anno non sarà più un pilota titolare in Formula 1. Per i prossimi due anni, il campione del mondo 2009 si occuperà dello sviluppo della macchina McLaren e in caso di necessità potrà anche scendere in pista. Promozione invece per il giovane belga Stoffel Vandoorne che affiancherà Fernando Alonso.