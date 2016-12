F1, Budapest: Hamilton è il nuovo leader

Dopo diversi Gran Premi ricchi di colpi di scena, l'Hungaroring ci consegna una domenica dall'andamento piuttosto regolare. Non piove, i sorpassi sono quasi impossibili e nessuno azzarda strategie a sorpresa. La cosa più importante così succede in partenza, Rosberg nel tentativo di marcare un Ricciardo arrembante si fa infilare all'interno da Hamilton. La pole presa con bandiere gialle è così vanificata e il tedesco si accontenta di mantenersi a 1/2 secondi di distacco da Lewis senza mai tentare un attacco. In più, gli ordini di scuderia vietano di praticare l'undercut e il risultato è che dopo undici GP Nico deve cedere il ruolo di capoclassifica all'inglese. Il tandem Mercedes straccia la concorrenza, mostrando che all'occorrenza (in questo caso in prossimità dei pit-stop) possono schiacciare il bottoncino magico e volare via.



La vittoria di Vettel dell'anno scorso sembra un ricordo lontano, la Ferrari per il terzo Gran Premio consecutivo finisce dietro la Red Bull e ora ha un solo punto di vantaggio nel campionato costruttori. In pista però le Rosse (grazie anche alle alte temperature) mostrano di essere più veloci con entrambe le gomme. In un circuito così angusto i giochi si sono decisi in qualifica, è lì che la scuderia di Maranello ha perso la sfida. In gara si può rimproverare poco ai piloti in rosso, Vettel (+28") si ferma prima e riesce così a infilare Verstappen, mentre Raikkonen (+49") grazie anche a un'ottima strategia riesce a recuperare dalla quattordicesima posizione fino alla sesta. Kimi tiene un ritmo impressionante sulla sua Ferrari e per larghi tratti di gara è il pilota più veloce in pista. Il finlandese da quando ha rinnovato il contratto ha svoltato la stagione e ora sembra quasi guidare meglio del compagno di squadra. Nell'ultima parte di gara si accende il doppio duello Vettel-Ricciardo e Raikkonen-Verstappen che si conclude con un nulla di fatto. Kimi è quello che ci prova di più, ma in un tentativo di attacco perde un pezzo dell'ala anteriore a causa anche del doppio cambio di direzione di Max.



Daniel Ricciardo (115) ora è terzo in classifica con un punto in più del finlandese della Ferrari e cinque in più di Vettel. Lewis Hamilton (192) invece può gestire un vantaggio di sei punti su Nico Rosberg. Ora inizia la seconda parte di stagione dove sperare di insidiare la Mercedes è pura utopia, Ferrari e Red Bull però possono continuare a regalare grandi duelli per il titolo (consolatorio) di primi inseguitori.