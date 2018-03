F1, brutto incidente per Bottas a Melbourne

24 marzo 2018

Attimi di paura per Valtteri Bottas nelle qualifiche del GP d'Australia di F1. All'inizio del Q3 il finlandese ha perso il controllo della sua Mercedes in uscita dalla prima variante ed è andato a sbattere pesantemente contro il muretto. Monoposto gravemente danneggiata, ma nessuna conseguenza fisica per lui.