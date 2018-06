F1, Briatore cerca un top team per Alonso

28 aprile 2018

Addirittura, le Frecce d'Argento devono rinnovare i contratti sia di Hamilton, sia di Bottas, mentre a Maranello stanno decidento il futuro di Raikkonen e in Austria stanno pensando a cosa fare con Ricciardo. Insomma, le possiiblità di trovare un'ottima sistemazione sulla carta non mancherebbero. Per Alonso il prossimo sarà molto probabilmente l'ultimo contratto della carriera visto che a 36 anni non può più guardare troppo oltre.



Di certo c'è che Briatore ha parlato con Toto Wolff, Maurizio Arrivabene e Christian Horner ed Helmut Marko. Giusto per sondare il terreno e far sapere che Alonso è disponibile. Certo, non sarà facile convincere lui a fare la seconda guida o far digerire il fatto che un pluri campione del mondo arrivi in una squadra dove c'è già una primadonna. A meno di clamorose sorprese...