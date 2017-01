F1, Brawn: "Meno tecnologia per ridurre il gap tra team"

25 gennaio 2017

Brawn ha spiegato che l'obiettivo deve essere quello di arrivare al punto che "una buona squadra con un grande pilota riesca a essere competitiva nel corso dell'anno". "Negli anni, il gap tra le grandi scuderie e quelle più piccole si è allargato enormemente perché troppo differenti sono le risorse a loro disposizione - ha detto l'ex team principal di Ferrari e Mercedes - Al momento ci sono due o tre squadre che possono vincere e abbiamo bisogno di aumentarne". "Dobbiamo pensare a delle alternative - ha aggiunto - Ho delle idee che non posso condividere con voi perché prima voglio condividerle con le squadre".



Brawn ha poi spiegato che il suo piano ha orizzonti di media-lunga applicazione: "Agire rapidamente potrebbe risultare controproducente. Ho le idee chiare sulle cose che dovremmo cominciare a studiare e forse utilizzarle nel 2018 o 2019", ha detto, aggiungendo che verosimilmente un cambiamento tangibile potrà realizzarsi in un periodo tra i 3 e i 5 anni.



Parlando a La Gazzetta dello Sport, Brawn ha poi rassicurato i tifosi sulla sopravvivenza di alcuni Gp storici: "Indubbiamente conosciamo il valore dei Gran Premi che hanno fatto la storia di questo sport e non possiamo privarcene, ma anche qui occorre creare il giusto bilanciamento. Per esempio mi piacerebbe che la F1 sbarcasse a New York". Sull'ipotesi di sovvenzioni alle scuderie storiche, Ferrari in testa, Brawn ha frenato: "Ci sono contratti in essere sino al 2020, data della scadenza del Patto della Concordia, e sino ad allora tutto resterà invariato - ha spiegato, lasciando aperto uno spiraglio - E' chiaro che dovremo presto aprire negoziati per il futuro: anche qui servirà un compromesso per fare in modo che il campionato resti attraente per le grandi Case ma riesca ad essere sostenibile per i team privati, che restano indispensabili".



Brawn ha annunciato nuove strategie per rendere più attrattivi i Gp per tifosi e sponsor e per facilitare la fruizione delle gare ai fan e mandato di fatto in pensione Bernie Ecclestone: "Gli dobbiamo essere riconoscenti per quello che ha fatto per la F1 – ha detto - questa è in fondo la sua creatura e spero che accetti il ruolo di presidente onorario. Ma era ora di cambiare la gestione”.



Ross Brawn comincerà da subito a lavorarci sopra: "Verrò a vedere i test per rendermi conto del comportamento delle nuove macchine per capire che impatto avranno sullo spettacolo, anche se sino a Melbourne non lo comprenderemo in pieno". "Il mio ruolo sarà operativo, nel senso che mi occuperò della quotidianità, in pista e fuori - ha chiarito l'ex ferrarista - Ad esempio che a livello televisivo tutto funzioni perfettamente. Ma nessuno sostituirà Ecclestone, noi siamo in tre. Anche perché... un altro Bernie non esiste".