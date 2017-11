F1 Brasile, Vettel: "Tenere le Mercedes sarà difficile"

10 novembre 2017

Seb, che ha definitivamente rinunciato alla lotta iridata due settimane fa in Messico, è comunque contento di quanto fatto vedere finora dalla sua SF70H: "Nel finale abbiamo fatto un buon long run e direi che abbiamo trovato un bel bilanciamento sulla vettura, penso che potremo avere un buon passo gara. Tenere le Mercedes però sarà difficilissimo".



Decisamente meno soddisfatto Kimi Raikkonen: "Il settaggio ancora non va bene, ma comunque è solo venerdì, abbiamo tempo per lavorare. Le gomme? Sarà fondamentale la gestione, qui come in qualsiasi altra gara..."