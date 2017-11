F1 Brasile, Vettel: "Questa vittoria un grande sollievo"

12 novembre 2017

Sebastian Vettel si gode il trionfo nel GP del Brasile, dopo un'astinenza che durava da 7 gare: "È un grande sollievo - ha detto il tedesco della Ferrari - Sono state settimane dure, questa è una vittoria speciale sia per me che per il team, per tutti i ragazzi di Maranello. Sono partito molto bene, è stata una gara dura perché faceva molto caldo e avevamo tutti un ritmo molto simile. Ora pensiamo ad Abu Dhabi e torniamo nel 2018 per vincere il mondiale".