F1 Brasile, Massa: "Oggi come una vittoria"

12 novembre 2017

È un Felipe Massa visibilmente commosso quello che si presenta sul podio di Interlagos per dare l'addio al suo pubblico dopo quella che è stata la penultima gara della sua carriera in Formula 1: "Grazie a tutti, dal profondo del cuore. Vi amo e mi mancherete tantissimo - ha detto l'ex ferrarista - È una giornata che non dimenticherò mai. Sono davvero emozionato, devo ringraziarvi per quello che abbiamo passato insieme e per l'energia che mi avete sempre dato".