F1 Brasile, Hamilton: "Voglio vincere fino alla fine"

10 novembre 2017

Lewis Hamilton non ha nessuna intenzione di rilassarsi in questo finale di stagione e l'inizio di weekend in Brasile, con entrambe le sessioni di libere dominate dalla sua Mercedes, lo dimostra: "Siamo partiti decisamente col piede giusto - ha detto il britannico - Mentalmente non cambia nulla, io penso solo alle gare, anche se ho già conquistato il mondiale. Voglio vincerle entrambe e ricordare a tutti perché sono campione del mondo".

Lewis è sembrato entusiasta dei suoi primi giri ad Interlagos: "Il circuito è fantastico e farlo con queste nuove macchine è davvero eccezionale, non sono facili da gestire ma è bellissimo. Queste gare saranno sicuramente importanti anche per provare qualcosa in vista del 2018, ma probabilmente lo faremo più ad Abu Dhabi che qui. Oggi non abbiamo fatto grossi esperimenti".



Chi invece ammette di aver provato qualche soluzione nuova è Valtteri Bottas: "Abbiamo fatto dei piccoli test aerodinamici, cercando di capire cosa possiamo migliorare per l'anno prossimo. Abbiamo raccolto dei dati da analizzare. Sia sul giro secco che sul passo gara siamo andati piuttosto bene, direi che è un inizio di weekend positivo per noi. Mi sto davvero godendo questo circuito e non vedo l'ora di proseguire il fine settimana".