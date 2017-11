F1 Brasile, Hamilton sicuro: "Avrei vinto facilmente"

12 novembre 2017

Il britannico è tornato sul clamoroso botto in avvio di qualifica, che ha condizionato il suo weekend: "Diciamo che sono caduto, capita, ma l'importante è sempre come ci si rialza. Partire dalla pit-lane? Sì è vero ci ha permesso di fare qualche cambiamento e di il caos iniziale, però non so se sia stato davvero un vero vantaggio. Ho cercato di dimostrare perché sono campione del mondo e che abbiamo sicuramente il team migliore. Non so neanche perché Bottas non abbia vinto...".



Dal canto suo, il finlandese è apparso piuttosto cupo in volto dopo non essere stato in grado di trasformare la pole position in un successo: "Ho avuto problemi di trazione al semaforo verde. Poi ho provato a coprire il gap, ma dovevo anche preoccuparmi dell'arrivo di Kimi. Il passo era molto simile, eravamo tutti vicini. Cercavo di far pressione su Seb, ho provato l'undercut ma non c'è stato nulla da fare. Sono decisamente deluso, considerata anche la battaglia per il secondo posto in classifica mondiale. Ad Abu Dhabi servirà un miracolo".