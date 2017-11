F1 Brasile, Hamilton: "L'incidente? Tutta colpa mia"

11 novembre 2017

Lewis Hamilton ammette il proprio errore dopo lo schianto che gli è costato le qualifiche del GP del Brasile: "Non so cosa dire, mi prendo tutte le responsabilità - ha detto il campione del mondo - È successo tutto all'improvviso, non mi capitano spesso cose del genere...sono sorpreso. A volte però la vita è così e questi imprevisti la rendono più interessante, no? La gara di domenica sarà sicuramente più interessante...".

Lewis non è sembrato particolarmente turbato da quello che, di fatto, è stato il primo sbaglio significativo di una stagione già vincente: "Sì sicuramente penso che sia stato il mio primo e unico errore della stagione. Uno in 19 gare non è male. Approfittarne per un montare un nuovo motore? Dubito, sarebbe uno spreco di denaro...non credo che ne abbiamo bisogno. Per ora cerco solo di pensare positivo in vista della gara".