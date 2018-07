F1, Bottas "Contento del rinnovo con Mercedes, in Ungheria sarà battaglia serrata"

26/07/2018

Non c'è nessun rappresentante Ferrari alla conferenza stampa che precede il GP di Ungheria di Formula 1 . Il Cavallino onora anche così l'ex presidente Sergio Marchionne appena scomparso. In conferenza stampa parola a Valtteri Bottas : "Sono molto contento e fiero che Mercedes mi abbia confermato. In Ungheria non siamo favoriti, sarà una battaglia serrata. Io sento ancora di essere libero di lottare".

Non è una conferenza stampa come le altre, quella dell'Hungaroring. Non può esserlo, a poco più di ventiquattr'ore dalla morte di Sergio Marchionne. La Ferrari decide di onorare la sua memoria cancellando tutte le sue attività tra il giovedì e il venerdì. Così Raikkonen non partecipa alla confrenza piloti e Arrivabene venerdì salterà quella dei team principal. In conferenza parola al numero due Mercedes Valtteri Bottas, con Carlos Sainz ed Esteban Ocon a fare da comprimari. "Sono felice di aver già rinnovato il contratto a questo punto della stagione - sono le prime parole di Bottas - perché significa che il team mi ha dato fiducia. Dalla fine dello scorso anno sono migliorato tanto e la cosa si è vista anche in questa stagione, nonostante la classifica non rispecchi questi miglioramenti".



All’Hungaroring Bottas non si sente favorito: "Sulla carta questo è un circuito favorevole a Ferrari e Red Bull, ma noi siamo pronti a lottare, sarà una battaglia serrata". Poi si parla del Gran Premio di Germania, con la mancata penalità a Hamilton: "Quest’anno sono capitate tante situazioni simili - spiega in maniera diplomatica - con opportunità mancate. Questa è la vita. Anche in Germania io e Lewis abbiamo lottato in modo serrato". Bottas prova a smarcarsi dal ruolo di "numero due designato": "Credo ci sia ancora libertà di lottare alla pari - argomenta il finlandese - Certo, abbiamo perso punti per tante cause diverse e posso capire le scelte del team, che ha deciso di portare a casa il maggior numero di punti possibili. Giusto così".