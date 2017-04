F1, Bottas: "Ora voglio il Mondiale"

30 aprile 2017

"La mia curva di apprendimento è cresciuta. È arrivata l'opportunità di unirmi alla Mercedes questo inverno, è il team che ha reso possibile questa vittoria, senza di loro non sarebbe stato possibile. Siamo rimasti davanti ma abbiamo dovuto spingere fino in fondo. Non possiamo più pensare di finire sempre in doppietta, dobbiamo sempre lottare", ha detto dal gradino più alto del podio. Riguardo l'ottima partenza, Bottas ha analizzato: "Qui scattare dalla seconda fila non è male, se parti bene. Sono andato un po' meglio, poi grazie alla scia e una buona frenata sono andato all'interno della seconda curva".

HAMILTON: "ASSETTO SBAGLIATO"

"È fantastico per lui e per il team, specialmente per fatto che la Ferrari partiva in prima fila ed aveva dominato l'ultima gara". Lewis Hamilton festeggia il trionfo del compagno in Mercedes Valtteri Bottas nel Gran Premio di Russia, chiuso dall'inglese ai piedi del podio. "Valtteri ha lottato alla grande, ho visto dagli specchietti la battaglia con Vettel, ha fatto un lavoro fantastico", ha spiegato l'ex campione del mondo. "Le mie difficoltà sul ritmo gara? Il ritmo l'ho avuto ma ci sono stati problemi con la temperatura troppo alta, ho dovuto rallentare", ha chiarito l'inglese. "Non saprei indicare un problema preciso e una soluzione. Sicuramente l'assetto aveva qualcosa di sbagliato nel weekend, ora dobbiamo lavorare insieme come team".