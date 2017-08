F1 Belgio, Vettel pensa alla gara: "Noi forti sul long run"

26 agosto 2017

Seb analizza così il suo percorso in qualifica: "Nel Q1 ero contentissimo, mentre nel primo giro del Q3 mi mancava un po' di feeling all'anteriore. La partenza sarà fondamentale, dobbiamo fare il massimo. La macchina in ottica gara è molto buona, speriamo di poterlo confermare". Poche parole, invece, sul rinnovo di contratto: "Non avevamo fretta di concludere, poi però tutto è andato liscio nel verso giusto e la firma è arrivata già questo weekend".



Decisamente più deluso il compagno Kimi Raikkonen, anche lui da poco confermato in Ferrari per il 2018: "Difficile dire cosa hanno comportato quelle vibrazioni che sentivo, ma sicuramente non hanno aiutato. È andato tutto liscio per tutto il weekend, poi all'improvviso questo pasticcio. Così è, c'è poco da fare. La gara? Sarà una battaglia ravvicinata, per questo aver fatto una brutta qualifica non è ideale. Non sono felice, ma ci proveremo domani. Rinnovo di Seb? Grandioso, ma al momento non è il mio primo pensiero".