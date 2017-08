F1 Belgio, Vettel: "Ottimista per Monza"

27 agosto 2017

Seb analizza così la sua sfida con Hamilton: "Sapevo che avevamo un vantaggio con le ultrasoft nel finale di gara, dopo il rientro della Safety Car. È stato facile star vicino a Lewis, forse troppo. Dovessi rifarlo proverei qualcosa di diverso, è solo che è difficile trovare il punto ottimale per il sorpasso, anche perché loro avevano grandisisma velocità di punta in rettilineo. Per noi è stata una gara divertente, di qualità altissima e con tempi molto regolari. Forse non è stata molto divertente per chi guarda, ma non ho mai avuto una vera opportunità di sorpasso".



Qualche cruccio in più per Kimi Raikkonen, che fatica a spiegarsi la penalità di dieci secondi comminatagli per non aver rallentato in regime di bandiere gialle: "Ho visto la bandiera gialla, ma la macchina di Verstappen era fuori dalla strada e io non stavo andando più veloce degli altri giri. Se tutti gli altri hanno alzato il pedale sono sorpreso, io sicuramente non sono andato più veloce. Sono cose che capitano ma che sono strane da capire da parte dei commissari. Per qualche motivo con le soft ho faticato ed è stato impossibile sorpassare Ricciardo. Sono riuscito a prendere la scia e sorpassare Valtteri, ma non Daniel. Comunque è stata una giornata con spunti positivi. Io cercavo qualcosa in più, ma impariamo per il prossimo weekend".