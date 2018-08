F1 Belgio, Vettel: "Grande macchina, fiducia per Monza"

26/08/2018

Vettel, in conferenza stampa, ha poi cercato di frenare i facili entusiasmi: "Dovremo lottare in ogni gara. La gente adesso pensa che abbiamo un grande vantaggio, ma non è così, siamo tutti molto vicini".



Il 4 volte iridato ha commentato così la sua gara: "È stata una grandissima partenza, Lewis mi ha spinto un po’ tanto sulla sinistra devo dire, ma sapevo di avere una possibilità più avanti sulla collina in fondo al rettilineo. Ci ho provato come l’anno scorso, ma nel 2017 non ci sono riuscito e quest’anno è andata meglio. Avevamo un'ala un po' più scarica a dire il vero, però anche il tempismo è stato perfetto. Sono riuscito a gestire bene il sorpasso, poi si è attaccata anche la Force India e trovarmi davanti alla fine è stato un sollievo. Lewis ha spinto molto specie verso la fine del primo stint, ma nel secondo ho controllato il passo. La situazione era sotto controllo, quindi è stato un grande weekend. Anche nel traffico ho avuto abbastanza fortuna, superando sul rettilineo senza perdere tempo. Ho visto che lui negli ultimi 15 giri non spingeva, quindi ho potuto rilassarmi un po’ di più".