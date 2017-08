F1 Belgio, Vettel: "Giornata così-così"

25 agosto 2017

Sebastian Vettel vede un po' in chiaro-scuro la sua prima giornata di prove libere a Spa: "È andata così-così oggi. Non ho trovato il ritmo buono per la simulazione di qualifica, mentre sono andato bene sul passo gara. Le Mercedes? Mi sono sembrati molto forti". Un po' più soddisfatto il compagno di team Raikkonen : "È un circuito che mi piace, dove mi diverto. Avrei voluto provare qualcosin in più, ma oggi non è andata male come giornata".

Seb, che ha chiuso col quinto tempo la FP2, sa che c'è bisogno di qualcosa in più per competere con le Mercedes in qualifica: "Abbiamo risparmiato un po' di km a causa della pioggia, ma non era certo questo l'obiettivo. Nel complesso non è andata male, ma c'è qualcosa da migliorare. Spa con le nuove monoposto? Sicuramente la pista più eccitante con queste macchine. È un tracciato lungo, dove non è semplice trovare tutti gli assetti. Le Mercedes sicuramente mi sono apparse molto veloci".



Raikkonen è il pilota in attività che ha vinto più volte sul circuito belga (4 successi) e le prestazioni di giornata confermano il buo feeling: "Non è un circuito più speciale rispetto ad altri, però mi piace, mi diverto. Negli ultimi anni l'Eau Rouge è sempre stata abbastanza semplice da affrontare, è da qualche tempo ormai che le macchine riescono sempre a farla a tutta. Sicuramente però siamo stati più veloci su tutto il giro. Dobbiamo lavorare per cercare qualcosa di meglio in vista di sabato, ma nel complesso è stata una giornata non male".