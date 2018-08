F1 Belgio, Vettel: "Buona giornata, ma la macchina può ancora migliorare"

24/08/2018

Sebastian Vettel è cauto dopo le prime due sessioni di libere del GP del Belgio: "Oggi è stata una buona giornata - ha detto il tedesco della Ferrari - La macchina però non è ancora esattamente come la vorrei. Kimi ha fatto meglio di me sul giro secco, ma c'è ancora tempo per lavorare e migliorarsi. La nuova power unit? È presto per dare un giudizio, per ora posso dire che siamo contenti e fiduciosi".

Seb ha sottolineato come il vero banco di prova per il nuovo motore Ferrari sarà il GP d'Italia: "Dobbiamo aspettare le qualifiche di sabato e soprattutto la gara di Monza, che sappiamo essere una pista di pura potenza. In questo periodo dell'anno abbiamo un calendario bello pieno, con piste speciali come questa e quella di Monza, che sarà straordinaria soprattutto per l'atmosfera".



Non si è sblianciato Raikkonen, nonostante abbia chiuso la giornata con il miglior tempo assoluto: "È difficile dire cosa ho sentito di nuovo sulla power unit, sono passate tre settimane e la pista era completamente diversa - ha detto il finlandese in merito agli aggiornamenti - È solo venerdì, è presto per dire come andrà. Il meteo? Qui cambia molto rapidamente, ci aspettavamo la pioggia oggi e non si è vista, ma sembra che potrebbe piovere in qualunque momento. È sempre un'incognita".