F1 Belgio: Raikkonen mostruoso, le Ferrari volano

Più che un "circuito Mercedes", adesso, Spa sembra essere un "circuito Raikkonen". Il ferrarista, fresco di rinnovo per il 2018, diventa il primo pilota nella storia del tracciato belga a scendere sotto il muro dell'1'44, sgretolando il precedente record di Jarno Trulli e relegando gli sfidanti per il titolo al ruolo (per così dire) di spettatori. "Iceman" si conferma strepitoso nel settore centrale (quello che richiede maggior carico aerodinamico), dove né Vettel né Hamilton riescono ad avvicinare le sue prestazioni-monstre.



Per la pole, a questo punto, sembra essere lotta a tre, con Lewis e Seb praticamente incollati e tutti gli altri piloti a distanza siderale. Verstappen, 4°, accusa addirittura 1''118 di ritardo da Raikkonen, il connazionale Bottas 1''314, Ricciardo 1''370. Il tutto a parità di gomma (la ultrasoft).



In top 10 anche la Renault di un positivo Palmer, la Force India di Perez, la Toro Rosso di Sainz e la McLaren di Alonso. Il suo compagno di team Vandoorne, invece, sa già che dovrà partire ultimo per una penalizzazione di ben 65 posizioni in griglia a causa della sostituzione di diversi elementi della power unit. Penalizzato anche Massa (cinque posizioni) per non aver rallentato in regime di bandiere gialle.