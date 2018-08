F1 Belgio, nelle Libere 2 svetta la Ferrari di Raikkonen

24/08/2018 di DANIELE PEZZINI

Il venerdì di Spa sorride dunque alle Rosse. Kimi si è tolto la soddisfazione di portarsi a casa il miglior tempo di giornata (non gli accadeva dal venerdì del Bahrein) abbassando di un secondo esatto il tempo stampato da Vettel in FP1 e confermando l'ottimo feeling della SF71H con le velocissime curve del circuito belga. Meno brillante, nel pomeriggio, la prestazione di Seb, che complice una sbavatura e qualche problema di traffico non è riuscito a completare un giro da qualifica pulito, dovendo accontentarsi del 5° crono. Il tedesco è però stato il più efficace in assoluto in fase di simulazione passo gara, girando con straordinaria costanza sull'1'48 basso con la mescola più dura tra quelle a disposizione (la media).



Qualche grattacapo in più in casa Mercedes: le due W09, come spesso accaduto anche su altre piste, hanno evidenziato qualche problema di stabilità con le mescole più morbide (in questo caso le supersoft) e anche nella simulazione del passo sono apparse meno incisive rispetto alle Rosse. Hamilton è comunque riuscito a rimanere vicinissimo a Raikkonen, chiudendo a poco più di un decimo e mezzo, mentre Bottas si è preso quasi mezzo secondo dal connazionale. Valtteri, in ogni caso, sarà costretto a partire da fondo griglia per la penalità già ufficializzata in mattinata .



Quarto e sesto tempo per le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, con l'australiano che ha accusato quasi 9 decimi di ritardo dalla vetta dopo che aveva perso praticamente l'intera FP1 della mattinata per un problema tecnico poi risolto dai suoi meccanici. In top 10 anche la Force India di Perez, la Renault di Sainz e le due Sauber-Alfa Romeo di Ericsson e Leclerc.



Fuori invece Hulkenberg, Ocon e le due Haas di Grosjean e Magnussen. Quindicesimo tempo per il futuro compagno di Verstappen, Gasly, che ha messo la sua Toro Rosso davanti alla McLaren di Alonso. Lo spagnolo, tornato a bordo della sua monoposto dopo aver ceduto il volante al giovane Norris in FP1, ha chiuso con il 16° crono davanti a Hartley, alle due Williams e al compagno Vandoorne.