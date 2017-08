F1 Belgio, Massa riparte con un incidente

25 agosto 2017

Il rientro in pista dopo le vacanze non è certo stato dei migliori per Felipe Massa. Il brasiliano della Williams ha dovuto abbandonare la FP1 dopo appena tre giri, a causa di un incidente alla curva 15. Felipe ha perso il controllo della vettura ed è finito contro le barriere, distruggendo la monoposto, che è stata poi portata fuori con le gru. Massa aveva avuto il via libera dei medici per correre a Spa, ma è ancora alle prese con qualche problema di salute, dopo che la labirintite gli aveva impedito di disputare la gara all'Hungaroring.