F1 Belgio: Hamilton vola nelle Libere 2, Raikkonen non molla

Lewis torna dunque a dettare il ritmo e, come era logico aspettarsi in un "circuito Mercedes", si candida a favorito numero uno per la pole position. Quella che lo porterebbe a raggiungere il record di Michael Schumacher. La Ferrari però è lì, a una distanza tutt'altro che incolmabile. E sul passo gara sembra addirittura avere qualcosa in più.



Come già accaduto in altri weekend, infatti, Hamilton vola con la gomma soft (con la quale le Mercedes hanno performance decisamente superiori a quelle delle Ferrari), ma poi fatica a tramutare quella superiorità in distacchi significativi con la mescola più morbida. Raikkonen conferma il buon momento e rimane vicino al brittannico, Vettel opta per un assetto leggermente diverso e accusa quasi mezzo secondo sul giro secco, salvo impressionare tutti in fase di simulazione passo gara, girando oltre un secondo più forte delle due Frecce d'Argento.



L'acquazzone che si abbatte sul tracciato nell'ultima mezz'ora del turno conferma che a Spa le condizioni atmosferiche potrebbero giocare un ruolo chiave, ma l'impressione generale al termine della prima giornata di prove è che Ferrari e Mercedes siano molto più vicine di quanto ci si potesse aspettare.



In casa Red Bull è Verstappen (4° tempo del pomeriggio) a rubare la scena a Ricciardo (6° alle spalle di Vettel), mentre rientrano nella top 10 le Renault di Hulkenberg e Palmer (rispettivamente 7° e 10°), insieme alla Force India di Ocon e alla Toro Rosso di Sainz. Undiceismo Fernando Alonso.



Venerdì da dimenticare per Felipe Massa, che non è più riuscito a scendere in pista dopo l'incidente in avvio di FP1 che aveva danneggiato seriamente la sua Williams. Troppi i danni al telaio per permettere ai suoi meccanici di riparare in tempo la vettura.