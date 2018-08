F1 Belgio, Hamilton: "Oggi non potevo fare di più"

26/08/2018

Lewis Hamilton è apparso piuttosto abbattuto dopo il GP del Belgio, dominato dalla Ferrari di Sebastian Vettel: "Congratulazioni a Seb, io e il team abbiamo fatto tutto il possibile, ma alla fine non potevamo fare molto di più questo weekend. Quando mi ha superato sul rettilineo non l'ho praticamente visto...Hanno trovato qualche trucco speciale sulla loro macchina in Ferrari. Monza? La velocità sul rettilineo li aiuterà".