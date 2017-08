F1 Belgio, Hamilton: "Divertente vincere così"

27 agosto 2017

Lewis fatica a spiegarsi la situazione: "Andava pianissimo e non potevo neanche mandare in temperatura le gomme. Vettel si è avvicinato forse un po' troppo prima della ripartenza e ha dovuto alzare il piede per non venirmi addosso, altrimenti avrebbe anche potuto sorpassarmi. È stato divertente però essere così vicini, a mezzo decimo di differenza ogni giro".



Piuttosto abbattuto per il suo quinto posto il compagno di team Valtteri Bottas, che probabilmente ora dovrà accontentarsi in maniera "ufficiale" del ruolo di secondo pilota: "Decisamente non è stato il mio weekend migliore. Mi è mancato il passo e dopo la ripartenza ho faticato ancora di più. Credo che la differenza l'abbia fatto il riscaldamento delle gomme durante la Safety Car, noi ci abbiamo messo di più degli altri a mandarle in temperatura. Se ci aspettavamo una gara più semplice? No con le Ferrari non ce lo aspettiamo mai quest'anno, neanche a Monza".